Раздел: Видеоновости
В России полуобнаженная девушка танцевала на пилоне перед детьми. Видео
Пользователи сети от души посмеялись над инцидентом.
В российском Новом Уренгое полуголая девушка выступила с танцем на пилоне на детском творческом конкурсе "Звезда Ямала".
Видео выступления появилось в соцсетях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что основными участниками конкурса были дети от 7 лет, которые пришли почитать стихи, сказки и басни.
"Мамы в шоке, организаторы ответили в стиле "а чо такого, зато спецэффекты", - пишет "Лентач".
Пользователи сети от души посмеялись над инцидентом.
Читайте также: На Тернопольщине священники УАПЦ подрались во время богослужения. Видео
Комментаторы посчитали, что подобному выступлению в первую очередь оказались рады отцы детей, в то время, как женская часть аудитории должна была остаться недовольной.
В российском Новом Уренгое полуголая девушка выступила с танцем на пилоне на детском творческом конкурсе "Звезда Ямала".
Видео выступления появилось в соцсетях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что основными участниками конкурса были дети от 7 лет, которые пришли почитать стихи, сказки и басни.
"Мамы в шоке, организаторы ответили в стиле "а чо такого, зато спецэффекты", - пишет "Лентач".
Пользователи сети от души посмеялись над инцидентом.
Читайте также: На Тернопольщине священники УАПЦ подрались во время богослужения. Видео
Комментаторы посчитали, что подобному выступлению в первую очередь оказались рады отцы детей, в то время, как женская часть аудитории должна была остаться недовольной.
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