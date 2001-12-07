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В России полуобнаженная девушка танцевала на пилоне перед детьми. Видео

В России полуобнаженная девушка танцевала на пилоне перед детьми. ВидеоПользователи сети от души посмеялись над инцидентом.

В российском Новом Уренгое полуголая девушка выступила с танцем на пилоне на детском творческом конкурсе "Звезда Ямала".

Видео выступления появилось в соцсетях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что основными участниками конкурса были дети от 7 лет, которые пришли почитать стихи, сказки и басни.

"Мамы в шоке, организаторы ответили в стиле "а чо такого, зато спецэффекты", - пишет "Лентач".

Пользователи сети от души посмеялись над инцидентом.

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Комментаторы посчитали, что подобному выступлению в первую очередь оказались рады отцы детей, в то время, как женская часть аудитории должна была остаться недовольной.

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 Теги: дети, танцы на пилоне

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Сегодня, 11:42 » Автор: Ирина Шевченко
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