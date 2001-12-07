Раздел: Видеоновости
Киевские полицейские "повязали" наркодилера. Видео
У 24-летнего парня в Киеве изъяли около килограмма наркотиков.
Правоохранители задержали в Киеве 24-летнего мужчину, который подозревается в торговле наркотиками через интернет.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на KV.
Как считают правоохранители, он рассылал наркотики по всей Украине через почту и распространял с помощью закладок. При обыске у него были обнаружены наркотики на сумму более 500 тыс. гривен.
“24-летний парень, который по образованию химик, разместил в мессенджере информацию о продаже запрещенных веществ. Установлено, что местный житель скрывался от следствия за совершение в мае 2018 года в Подольском районе столицы преступления, связанного с оборотом наркотиков”, - сообщил начальник отдела управления противодействия наркопреступности полиции Киева Денис Лаворько.
Как сообщается, правоохранители при обыске у парня обнаружили 380 пакетов с солями весом около 500 граммов и столько же амфетамина.
По данным фактам Нацполиция открыла уголовные производства по по ч. 1 ст. 307 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: В России мужчины поймали девочку, выпавшую с пятого этажа. Видео
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Правоохранители задержали в Киеве 24-летнего мужчину, который подозревается в торговле наркотиками через интернет.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на KV.
Как считают правоохранители, он рассылал наркотики по всей Украине через почту и распространял с помощью закладок. При обыске у него были обнаружены наркотики на сумму более 500 тыс. гривен.
“24-летний парень, который по образованию химик, разместил в мессенджере информацию о продаже запрещенных веществ. Установлено, что местный житель скрывался от следствия за совершение в мае 2018 года в Подольском районе столицы преступления, связанного с оборотом наркотиков”, - сообщил начальник отдела управления противодействия наркопреступности полиции Киева Денис Лаворько.
Как сообщается, правоохранители при обыске у парня обнаружили 380 пакетов с солями весом около 500 граммов и столько же амфетамина.
По данным фактам Нацполиция открыла уголовные производства по по ч. 1 ст. 307 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: В России мужчины поймали девочку, выпавшую с пятого этажа. Видео
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
561
0
Также советуем посмотреть
- Об инновационном развитии
- Только треть опрошенных украинцев поддерживают введение военного положения
- Боевики повредили водопровод в Луганской области
- В Сети высмеяли ракетоносцы Путина в голодающей Венесуэле
- У Европы лопнуло терпение на Скрипалях
- Сеть покорил теленок размером с кошку
- На Закарпатье произошла утечка нефти
- Так было угодно Богу
- Кот-качок стал героем забавного мема
- Боты заняты разогревом ситуации во Франции
- В Одессе медуниверситет закроется до весны
- «Укравтодор» сообщил о ситуации на основных дорогах
- Обезьяны устроили бедлам в правительственном квартале
- Стражденним по Росії треба купувати квиток
- Известный художник показал, куда Путин ведет Россию
- Суд в Херсоне приговорил к 15 годам заключения организатора теракта
- Каждый из украинцев отдает государству половину заработанного
- Американке вернули кольцо, которое она уронила в унитаз 9 лет назад
- Боевики обстреляли позиции пограничников перед КПВВ «Марьинка»
- В Донецке зафиксировали неразорвавшийся снаряд РСЗО Град
- Жила долго, но Путина не пережила
- Сутки на Донбассе прошли без потерь для ВСУ
- Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора
- Анкеты на сайтах знакомств, вызывающие гомерический смех
- Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
- Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек
- Забавные коты, не способные спокойно сидеть рядом с елкой
- Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным
- Англичанин хранил зубные щетки в древнем бесценном артефакте
- В ВСУ сформировали резерв из 200 тысяч человек
Оставьте свой комментарий