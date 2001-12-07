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Киевские полицейские "повязали" наркодилера. Видео

Киевские полицейские "повязали" наркодилера. ВидеоУ 24-летнего парня в Киеве изъяли около килограмма наркотиков.

Правоохранители задержали в Киеве 24-летнего мужчину, который подозревается в торговле наркотиками через интернет.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на KV.

Как считают правоохранители, он рассылал наркотики по всей Украине через почту и распространял с помощью закладок. При обыске у него были обнаружены наркотики на сумму более 500 тыс. гривен.

“24-летний парень, который по образованию химик, разместил в мессенджере информацию о продаже запрещенных веществ. Установлено, что местный житель скрывался от следствия за совершение в мае 2018 года в Подольском районе столицы преступления, связанного с оборотом наркотиков”, - сообщил начальник отдела управления противодействия наркопреступности полиции Киева Денис Лаворько.

Как сообщается, правоохранители при обыске у парня обнаружили 380 пакетов с солями весом около 500 граммов и столько же амфетамина.

По данным фактам Нацполиция открыла уголовные производства по по ч. 1 ст. 307 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

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Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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 Теги: наркодилер, полицейские, Киев

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Сегодня, 13:27 » Автор: Ирина Шевченко
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