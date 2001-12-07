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Нацполиция обнародовала переговоры участников «договорняков» в футболе. Видео
Матч с участием черниговской Десны" попал под подозрение.
Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины обнародовал видео переписки и переговоров футбольных арбитров с организаторами договорных матчей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В течение года проводились следственные действия по документировании преступной схемы организации договорных футбольных матчей.
В результате расследования было раскрыта и собрана доказательная база в отношении участников и организаторов пяти преступных групп, куда вошли президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, субъекты хозяйственной деятельности и граждане Украины, говорится в заявлении Нацполиции.
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В видео присутствуют переговоры по матчам Николаев - Колос (1:0), Горняк-Спорт - Черкасский Днепр (1:0), Нефтяник - Балканы (1:1) и Сумы - Десна (0:2).
Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины обнародовал видео переписки и переговоров футбольных арбитров с организаторами договорных матчей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В течение года проводились следственные действия по документировании преступной схемы организации договорных футбольных матчей.
В результате расследования было раскрыта и собрана доказательная база в отношении участников и организаторов пяти преступных групп, куда вошли президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, субъекты хозяйственной деятельности и граждане Украины, говорится в заявлении Нацполиции.
Читайте также: В Днепре вспыхнул пожар на предприятии. Видео
В видео присутствуют переговоры по матчам Николаев - Колос (1:0), Горняк-Спорт - Черкасский Днепр (1:0), Нефтяник - Балканы (1:1) и Сумы - Десна (0:2).
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