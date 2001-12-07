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Скандал вокруг стройки в Одессе: местные жители пикетировали мэрию. Видео

Скандал вокруг стройки в Одессе: местные жители пикетировали мэрию. ВидеоЖители Аркадии протестовали перед Одесской мэрией.

9 декабря жители Гагаринского плато у стен Одесского горсовета на Думской площади требовали прекратить дальнейшую застройку высотками территории.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на culturemeter.

Вместо обозначенных на Генплане школы, детского садика и сквера чиновники разрешили строить высотное жилье.

Во время мирной акции жители Аркадии, среди которых – большинство мам с маленькими детьми на колясках, вышли с плакатами, на которых написано требование больше не застраивать Гагаринское плато.

«Уже вторую неделю действует военное положение. Мы, к сожалению, живем в таких условиях, когда был избран Турхнов с его бандой, которые занимаются дерибаном земель в рекреационный зоне на морском побережье. Городская власть не обеспечивает нам право на образование. Она игнорирует наши требования … Символично, что сегодня Международный день борьбы с коррупцией», - отметил житель Гагаринского плато Олег Николин.

А вот художница Мария Мостовчук уверена, что своим творчеством сможет докричаться к государственным чиновникам. Она представила инсталляцию «Трофеи». Презентация была необычной: по ее видению, детские коляски и грязные плюшевые мишки и куклы как нельзя лучше отображает жизнь в момент застройки территории Гагаринского плато.

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«Есть Конституция, 13 статья. Пусть они почитают. Потому что мы знаем свои права. Мы не просим, мы требуем и призываем: власть, служи своему народу. Обратились к президенту как гаранту конституции. Обеспечить право на безопасную жизнь», - подчеркнула художник.

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 Теги: Одесса, стройка, скандал

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Сегодня, 16:56 » Автор: Ирина Шевченко
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