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Смертельная авария с Зайцевой: в деле произошел неожиданный поворот. Видео

Смертельная авария с Зайцевой: в деле произошел неожиданный поворот. ВидеоАдвокат обратилась к дисциплинарной комиссии с жалобой на прокуроров.

Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы в отношении обвиняемой Елены Зайцевой.

Об этом в Киевском райсуде Харькова сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

По ее словам, в заключении сотрудники Бюро указали, что у них нет достаточно данных, чтобы определить, была ли Зайцева в момент ДТП под воздействием опиатов.

Также сообщается, что адвокат обратилась к дисциплинарной комиссии с жалобой на прокуроров.

Адвокат считает, что обвинение не правильно квалифицировало смягчающие обстоятельства вины Зайцевой, поскольку ущерб пострадавшим возмещен в полном объеме и поэтому это не может смягчить ее вину.

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Отмечается, что судья решил перенести заседание на 14:00 19 декабря, так как адвокат Дронова не смог присутствовать в суде, он находится в больнице.

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 Теги: ДТП, Зайцева, погибшие

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Сегодня, 18:26 » Автор: Ирина Шевченко
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