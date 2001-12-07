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Смертельная авария с Зайцевой: в деле произошел неожиданный поворот. Видео
Адвокат обратилась к дисциплинарной комиссии с жалобой на прокуроров.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы в отношении обвиняемой Елены Зайцевой.
Об этом в Киевском райсуде Харькова сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
По ее словам, в заключении сотрудники Бюро указали, что у них нет достаточно данных, чтобы определить, была ли Зайцева в момент ДТП под воздействием опиатов.
Также сообщается, что адвокат обратилась к дисциплинарной комиссии с жалобой на прокуроров.
Адвокат считает, что обвинение не правильно квалифицировало смягчающие обстоятельства вины Зайцевой, поскольку ущерб пострадавшим возмещен в полном объеме и поэтому это не может смягчить ее вину.
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Отмечается, что судья решил перенести заседание на 14:00 19 декабря, так как адвокат Дронова не смог присутствовать в суде, он находится в больнице.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы в отношении обвиняемой Елены Зайцевой.
Об этом в Киевском райсуде Харькова сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
По ее словам, в заключении сотрудники Бюро указали, что у них нет достаточно данных, чтобы определить, была ли Зайцева в момент ДТП под воздействием опиатов.
Также сообщается, что адвокат обратилась к дисциплинарной комиссии с жалобой на прокуроров.
Адвокат считает, что обвинение не правильно квалифицировало смягчающие обстоятельства вины Зайцевой, поскольку ущерб пострадавшим возмещен в полном объеме и поэтому это не может смягчить ее вину.
Читайте также: Часть Мелитополя "ушла" под воду. Видео
Отмечается, что судья решил перенести заседание на 14:00 19 декабря, так как адвокат Дронова не смог присутствовать в суде, он находится в больнице.
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