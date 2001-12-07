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Ученые научили робота ползать по льду. Видео
Робот передвигается по любой поверхности.
Инженеры из нью-йоркской компании Pliant Energy Systems разработали робота, который может передвигаться по пересеченной местности, плавать под водой и даже ползать по льду.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.
Благодаря гибким плавникам робот движется волнообразно - подобным образом плавает скат. Под водой робот держит плавники параллельно корпусу, а при выходе на поверхность наклоняет их вниз. Мощность между приводами, которые управляют плавниками, распределяет встроенный процессор.
Робот может передвигаться не только по льду, но и по снегу, гальке, песку и обычному тротуару.
Читайте также: Ученые научили робота наносить удары ножом
Робот может быть использован как для научных миссий в океанах или полярных регионах, так и для военных операций - например, он может доставлять медикаменты и боеприпасы.
Робот может работать как в беспилотном режиме, так и под управлением оператора - как через провод, так и по беспроводному соединению.
Инженеры из нью-йоркской компании Pliant Energy Systems разработали робота, который может передвигаться по пересеченной местности, плавать под водой и даже ползать по льду.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.
Благодаря гибким плавникам робот движется волнообразно - подобным образом плавает скат. Под водой робот держит плавники параллельно корпусу, а при выходе на поверхность наклоняет их вниз. Мощность между приводами, которые управляют плавниками, распределяет встроенный процессор.
Робот может передвигаться не только по льду, но и по снегу, гальке, песку и обычному тротуару.
Читайте также: Ученые научили робота наносить удары ножом
Робот может быть использован как для научных миссий в океанах или полярных регионах, так и для военных операций - например, он может доставлять медикаменты и боеприпасы.
Робот может работать как в беспилотном режиме, так и под управлением оператора - как через провод, так и по беспроводному соединению.
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