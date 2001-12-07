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Группа "Бумбокс" снялась в сериале во время записи песни. Видео
Передовой эпизод получил название "Код Френч".
Украинская группа "Бумбокс" решила дать ответ на тысячи вопросов относительно выбора студии во Франции для записи новой песни "Таємний код" в новой интерпретации. Ребята сняли эпизод, в котором их поклонники смогут увидеть, какая атмосфера царит в студии и как они творят музыку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Участники группы "Бумбокс" пообещали поклонникам украинскую песню с французским вкусом. На запись песни "Таємний код" они отправились во Францию на знаменитую студию "La Fabrique". Однако парни не рассчитывали на съемки первой серии сериала, в котором они будут фигурировать в главных ролях.
Участники группы объясняют это тем, что после выбора студии во Франции на них посыпались сотни вопросов: "Почему именно там?", "Чем отличается студийная работа в Украине от работы в другой стране?" и т.д. А идея отснять так называемый документальный сериал у участников группы была уже давно, однако окончательно воплотить замысел в жизнь никак не удавалось. На YouTube-канале "Бумбокса" есть видеоролики, которые они снимали во время тура "Люди". Это были первые попытки экранизировать жизнь группы вне концертов.
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Парни утверждают, что "Код Френч" адресован тем, кто обладает хорошим чувством юмора, понимает "солдатские истории" и на самом деле интересуется музыкой. Но под словом "музыка" речь идет не только о конечном результате в виде сингла, а о настоящем моменте ее создания.
Украинская группа "Бумбокс" решила дать ответ на тысячи вопросов относительно выбора студии во Франции для записи новой песни "Таємний код" в новой интерпретации. Ребята сняли эпизод, в котором их поклонники смогут увидеть, какая атмосфера царит в студии и как они творят музыку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Участники группы "Бумбокс" пообещали поклонникам украинскую песню с французским вкусом. На запись песни "Таємний код" они отправились во Францию на знаменитую студию "La Fabrique". Однако парни не рассчитывали на съемки первой серии сериала, в котором они будут фигурировать в главных ролях.
Участники группы объясняют это тем, что после выбора студии во Франции на них посыпались сотни вопросов: "Почему именно там?", "Чем отличается студийная работа в Украине от работы в другой стране?" и т.д. А идея отснять так называемый документальный сериал у участников группы была уже давно, однако окончательно воплотить замысел в жизнь никак не удавалось. На YouTube-канале "Бумбокса" есть видеоролики, которые они снимали во время тура "Люди". Это были первые попытки экранизировать жизнь группы вне концертов.
Читайте также: Группа "Бумбокс" взорвала Сеть новым треком. Видео
Парни утверждают, что "Код Френч" адресован тем, кто обладает хорошим чувством юмора, понимает "солдатские истории" и на самом деле интересуется музыкой. Но под словом "музыка" речь идет не только о конечном результате в виде сингла, а о настоящем моменте ее создания.
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