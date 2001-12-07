» » Группа "Бумбокс" снялась в сериале во время записи песни. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Группа "Бумбокс" снялась в сериале во время записи песни. Видео

Группа "Бумбокс" снялась в сериале во время записи песни. ВидеоПередовой эпизод получил название "Код Френч".

Украинская группа "Бумбокс" решила дать ответ на тысячи вопросов относительно выбора студии во Франции для записи новой песни "Таємний код" в новой интерпретации. Ребята сняли эпизод, в котором их поклонники смогут увидеть, какая атмосфера царит в студии и как они творят музыку.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Участники группы "Бумбокс" пообещали поклонникам украинскую песню с французским вкусом. На запись песни "Таємний код" они отправились во Францию на знаменитую студию "La Fabrique". Однако парни не рассчитывали на съемки первой серии сериала, в котором они будут фигурировать в главных ролях.

Участники группы объясняют это тем, что после выбора студии во Франции на них посыпались сотни вопросов: "Почему именно там?", "Чем отличается студийная работа в Украине от работы в другой стране?" и т.д. А идея отснять так называемый документальный сериал у участников группы была уже давно, однако окончательно воплотить замысел в жизнь никак не удавалось. На YouTube-канале "Бумбокса" есть видеоролики, которые они снимали во время тура "Люди". Это были первые попытки экранизировать жизнь группы вне концертов.

Читайте также: Группа "Бумбокс" взорвала Сеть новым треком. Видео

Парни утверждают, что "Код Френч" адресован тем, кто обладает хорошим чувством юмора, понимает "солдатские истории" и на самом деле интересуется музыкой. Но под словом "музыка" речь идет не только о конечном результате в виде сингла, а о настоящем моменте ее создания.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Видео, Бумбокс, сериал

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:00 » Автор: Едгар Букмирза
     243
     0

Похожие новости по теме

Группа Бумбокс презентовала новый хит. Видео Группа Бумбокс презентовала новый хит. Видео

Песню "Твiй на 100%" записали в Киеве.

Группа Группа "Бумбокс" взорвала Сеть новым треком. Видео

Андрей Хлывнюк отмечает, что в основу песни легла реальная история.

Украинская группа Украинская группа "взорвала" Сеть кавером на песню Кузьмы. Видео

"Шосте Чуття" перепели композицию "Оля".

Группа Бумбокс вспомнила Олега Сенцова на Atlas Weekend. Видео Группа Бумбокс вспомнила Олега Сенцова на Atlas Weekend. Видео

Олег Сенцов голодает уже 55 дней.

Бумбокс «взорвала» Сеть новым видеоклипом. Видео Бумбокс «взорвала» Сеть новым видеоклипом. Видео

Всего за несколько часов он собрал уже более 2,6 тысяч просмотров.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх