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"Инъекции красоты" изуродовали лицо девушки. Видео

"Инъекции красоты" изуродовали лицо девушки. Видео Косметологическая процедура проводилась на дому.

23-летняя медсестра Билли Рукрофт из Великобритании превратилась в настоящего «человека-слона» после стандартной косметической процедуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Ее губы распухли и стали вдвое больше. Перед этим она пригласила косметолога прямо домой. Специалист вколол наполнитель в губы клиентки прямо посреди гостиной и покинул дом.

Уже через полчаса Билли поняла, что творится что-то неладное.

«Мои губы увеличились настолько, что стали выглядеть так, будто собирались лопнуть. Верхняя губа была огромной, а нижняя - касалась подбородка. Я была как человек-слон», - рассказала клиентка.

Она позвонила горе-косметологу и он посоветовал немедленно ехать в больницу. Там Билли не смогла объяснить, что с ней случилось: к тому моменту она просто не могла говорить. Через семь часов ожидания жертве косметологии наконец сделали уколы стероидов и ввели обезболивающие.

На следующее утро наступило заметное облечение. Губы уже уменьшились в размере, но сильно болели. Порвавшаяся кожа свисала лоскутами.

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«Через некоторое время губы снова приняли прежний вид, как будто я никогда не увеличивала их. Но я по-прежнему выглядела как хомяк, потому что на щеках был отек», - рассказала Билли.

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 Теги: филлер, губы, отек

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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