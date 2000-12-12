Раздел: Видеоновости
"Инъекции красоты" изуродовали лицо девушки. Видео
Косметологическая процедура проводилась на дому.
23-летняя медсестра Билли Рукрофт из Великобритании превратилась в настоящего «человека-слона» после стандартной косметической процедуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ее губы распухли и стали вдвое больше. Перед этим она пригласила косметолога прямо домой. Специалист вколол наполнитель в губы клиентки прямо посреди гостиной и покинул дом.
Уже через полчаса Билли поняла, что творится что-то неладное.
«Мои губы увеличились настолько, что стали выглядеть так, будто собирались лопнуть. Верхняя губа была огромной, а нижняя - касалась подбородка. Я была как человек-слон», - рассказала клиентка.
Она позвонила горе-косметологу и он посоветовал немедленно ехать в больницу. Там Билли не смогла объяснить, что с ней случилось: к тому моменту она просто не могла говорить. Через семь часов ожидания жертве косметологии наконец сделали уколы стероидов и ввели обезболивающие.
На следующее утро наступило заметное облечение. Губы уже уменьшились в размере, но сильно болели. Порвавшаяся кожа свисала лоскутами.
Читайте также: Группа "Бумбокс" снялась в сериале во время записи песни. Видео
«Через некоторое время губы снова приняли прежний вид, как будто я никогда не увеличивала их. Но я по-прежнему выглядела как хомяк, потому что на щеках был отек», - рассказала Билли.
23-летняя медсестра Билли Рукрофт из Великобритании превратилась в настоящего «человека-слона» после стандартной косметической процедуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ее губы распухли и стали вдвое больше. Перед этим она пригласила косметолога прямо домой. Специалист вколол наполнитель в губы клиентки прямо посреди гостиной и покинул дом.
Уже через полчаса Билли поняла, что творится что-то неладное.
«Мои губы увеличились настолько, что стали выглядеть так, будто собирались лопнуть. Верхняя губа была огромной, а нижняя - касалась подбородка. Я была как человек-слон», - рассказала клиентка.
Она позвонила горе-косметологу и он посоветовал немедленно ехать в больницу. Там Билли не смогла объяснить, что с ней случилось: к тому моменту она просто не могла говорить. Через семь часов ожидания жертве косметологии наконец сделали уколы стероидов и ввели обезболивающие.
На следующее утро наступило заметное облечение. Губы уже уменьшились в размере, но сильно болели. Порвавшаяся кожа свисала лоскутами.
Читайте также: Группа "Бумбокс" снялась в сериале во время записи песни. Видео
«Через некоторое время губы снова приняли прежний вид, как будто я никогда не увеличивала их. Но я по-прежнему выглядела как хомяк, потому что на щеках был отек», - рассказала Билли.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1265
0
Также советуем посмотреть
- Что такое настоящая зима: фотки, которые вас развеселят
- Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
- Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
- Нарушили границы: Россия представила ЕСПЧ свою версию задержания моряков
- Забавные фотки, способные "вылечить" депрессию
- Порошенко встретится с генсеком НАТО
- Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
- Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
- Сеть насмешил охранник Путина, замаскировавшийся под оператора
- В Украину не пропустили более тысячи россиян
- Голлум из «Властелина колец» оригинально спародировал Терезу Мэй
- Парасюк поделился подробностями ДТП во Львове
- Начались учебные сборы с резервистами морской пехоты ВМС Украины
- Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления
- Сеть насмешил кот, позволивший себя «упаковать» для подарка
- Как погашение внешних госдолгов повлияет на курс гривны
- Захарову, сделавшую ремонт за счет телепрограммы, высмеяли фотожабами
- Добрі наміри, «жовті жилети» та переконливий Волкер
- Объявлено штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей
- Нью-Йоркская газета оконфузилась «пикантным» заголовком
- Минобороны уменьшит расходы на вооружения
- Савченко прекратит сухую голодовку
- Катя вже не з нами п’ять тижнів
- В Россию не пропустили более 280 граждан Украины
- В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
- Укрпочта предупредила о предстоящих задержках отправлений
- Нова стратегія миру та безпеки: ОПК країни
- У жены Семочко и ее дочери нашли гражданство РФ
- Соцсети подняли на смех истерику боевиков «ДНР» из-за дорогих яиц
- Об инновационном развитии
Оставьте свой комментарий