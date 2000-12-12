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Неизвестный устроил смертельную стрельбу на улицах Страсбурга. Видео

Неизвестный устроил смертельную стрельбу на улицах Страсбурга. Видео Теракт произошел в центре города, недалеко от рождественского рынка.

Вечером 11 декабря во французском Старсбурге неизвестные открыли стрельбу, в результате которой погибли два человека, 11 получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org.

Инцидент произошел в центре города, около рождественского рынка, который ежегодно привлекает миллионы туристов.

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Стрелку удалось бежать.





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 Теги: Страсбург, теракт

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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