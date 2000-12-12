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Национальная полиция продемонстрировала боевые навыки. Видео
Полицейские приняли участие в масштабных учениях.
В Украине проходят масштабные оперативно-тактические и командно-штабные учения. В учениях принимают участие пограничники, Нацполиция, Нацгвардейцы и спасатели. Отмечается, что учения дадут возможность отработать и скоординировать действия правоохранителей при исполнении служебных обязанностей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что эти учения - это отработка реальных ситуаций, трудностей, с которыми полиция столкнулась в 2018 году. В частности - освобождение заложников, террористические атаки, прибытие нарядов полиции на применение оружия, изъятие взрывных устройств.
«Это футбольные матчи, обычные тактические, практические задания, которые были в течение этого года. Эти вызовы мы преодолели, но были некоторые недостатки, которые мы сегодня должны устранить. В то же время 2019 будет важен тем, что и в Сумах, Черновцах, Киеве, Одессе будет единая система реагирования на те события, те проблемы, которые будут возникать», - сообщил Князев.
Князев отметил, что к учениям привлечены все спецподразделения всех Главных управлений Нацполиции, участие принимают все - от рядового до генерала.
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«Сейчас развернут Центральный пункт управления, который осуществляет координацию работы четырех штабов. В состав штабов вошли сотрудники различных ведомств. Они моделируют ситуацию в он-лайн режиме и следят за эффективным и оперативным выполнением поставленных задач», - сообщают в Нацполиции.
В Украине проходят масштабные оперативно-тактические и командно-штабные учения. В учениях принимают участие пограничники, Нацполиция, Нацгвардейцы и спасатели. Отмечается, что учения дадут возможность отработать и скоординировать действия правоохранителей при исполнении служебных обязанностей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что эти учения - это отработка реальных ситуаций, трудностей, с которыми полиция столкнулась в 2018 году. В частности - освобождение заложников, террористические атаки, прибытие нарядов полиции на применение оружия, изъятие взрывных устройств.
«Это футбольные матчи, обычные тактические, практические задания, которые были в течение этого года. Эти вызовы мы преодолели, но были некоторые недостатки, которые мы сегодня должны устранить. В то же время 2019 будет важен тем, что и в Сумах, Черновцах, Киеве, Одессе будет единая система реагирования на те события, те проблемы, которые будут возникать», - сообщил Князев.
Князев отметил, что к учениям привлечены все спецподразделения всех Главных управлений Нацполиции, участие принимают все - от рядового до генерала.
Читайте также: Киевские полицейские "повязали" наркодилера. Видео
«Сейчас развернут Центральный пункт управления, который осуществляет координацию работы четырех штабов. В состав штабов вошли сотрудники различных ведомств. Они моделируют ситуацию в он-лайн режиме и следят за эффективным и оперативным выполнением поставленных задач», - сообщают в Нацполиции.
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