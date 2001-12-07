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Эксперты составили рейтинг стран по торговле оружием. Видео

Эксперты составили рейтинг стран по торговле оружием. Видео За последний год в тройке лидеров произошли изменения.

В Украине инфляция съедает расходы на вооружение, "Укроборонпром" теряет позиции в мировом рейтинге. Между тем, Россия обогнала Великобританию и стала второй в мире по объемам производства и продажи оружия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DW.

57% оружия приходится на США. Второе место обычно занимала Великобритания. В 2017 году ее впервые обогнала Россия.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал разработку и испытания Россией новой крылатой ракеты.

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Под вопросом - один из важнейших договоров о разоружении времен конца "холодной войны".

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 Теги: вооружение, рейтинг

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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