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Раздел: Видеоновости  
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Дерзкое ограбление магазина в США попало на камеру. Видео

Дерзкое ограбление магазина в США попало на камеру. ВидеоЧетверо женщин обокрали магазин с брендовыми сумками.

В американском городе Коста-Меса четверо женщин обокрали магазин с брендовыми сумками.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На "шопинг" подруги пришли уже перед закрытием и сразу бросились грести желанные аксессуары.

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Помешать воровкам пыталась сотрудница бутика, однако тщетно.

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 Теги: ограбление, магазин

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Сегодня, 10:14 » Автор: Ирина Шевченко
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