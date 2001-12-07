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Момент спасения мужчины от суицида в Черновцах сняли на камеру. Видео

Момент спасения мужчины от суицида в Черновцах сняли на камеру. ВидеоМужчина хотел собирался прыгнуть с 30-метровой высоты.

В Черновцах патрульные спасли мужчину от самоубийства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Патрульные буквально сняли с моста мужчину, который собирался прыгнуть с 30-метровой высоты. Его заметил экипаж копов, которые как раз ехали мимо.

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Мужчина перелез через ограждение моста и стоял, держась за поручни. На контакт с копами он не шел, поэтому патрульные отвлекли его внимание и вытащили на тротуарную дорожку.

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 Теги: попытка суицида, Черновцы

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Сегодня, 11:53 » Автор: Ирина Шевченко
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