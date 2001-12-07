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Раздел: Видеоновости  
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В Одессе загорелся ресторан: кадры ЧП. Видео

В Одессе загорелся ресторан: кадры ЧП. ВидеоОбошлось без пострадавших.

Пожар вспыхнул в ресторане Pizza & Grill на Академика Вильямса, 66а.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Odessa.online.

Из здания ресторана валили клубы дыма. На месте работали спасатели.

В пресс-службе ГСЧС в Одесской области сообщили, что горела крыша ресторана.

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В настоящее время пожар ликвидирован. Обошлось без пострадавших.


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 Теги: пожар, Одесса

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Сегодня, 12:14 » Автор: Ирина Шевченко
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