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Атмосферный тизер фильма про Годзиллу стал хитом. Видео

Атмосферный тизер фильма про Годзиллу стал хитом. ВидеоПремьера ленты назначена на май 2019 года.

На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали второй трейлер фильма "Годзилла: Король монстров".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Это продолжение ленты "Годзилла", которая вышла в 2014 году. По сюжету человечеству предстоит бороться с огромным древним существом.

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В сиквеле снялись Вера Фармига, Кэн Ватанабэ, Чарльз Дэнс, Милли Бобби Браун. Премьера ленты назначена на май 2019 года.

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 Теги: Годзилла, трейлер

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Сегодня, 13:53 » Автор: Ирина Шевченко
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