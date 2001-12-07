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Самоубийство участника АТО в Киеве: свежие детали. Видео
Погибший однажды уже пытался покончить с жизнью.
Тело 28-летнего мужчины по ул. Харьковское шоссе, 168г в Киеве нашли сегодня, 12 декабря, в 7:00.
Труп мертвого 28-летнего мужчины лежало на пандусу у первого подъезда, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вголос.
Погибший - мужчина 1990 года рождения, который проживал в соседнем доме. Также сообщается, что он был участником боевых действий в зоне АТО.
Сообщается, что мужчины исчез еще 4 декабря.
Предварительно установлено, что погибший рано утром в подъезд и поднялся на 14 этаж, где употреблял алкоголь. Впоследствии он покончил с собой, выпрыгнув из общего балкона и упал на пандус.
Сообщается, что удар от падения был настолько сильным, что в результате обломались металлические перила пандуса. Повреждения 28-летнего АТОшника оказались не совместимыми с жизнью.
Читайте также: Момент ограбления ювелирного салона в Бахмуте. Видео
Также отмечается, что это не первая попытка мужчины покончить с собой - месяц назад он уже пытался покончить с жизнью.
Тело 28-летнего мужчины по ул. Харьковское шоссе, 168г в Киеве нашли сегодня, 12 декабря, в 7:00.
Труп мертвого 28-летнего мужчины лежало на пандусу у первого подъезда, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вголос.
Погибший - мужчина 1990 года рождения, который проживал в соседнем доме. Также сообщается, что он был участником боевых действий в зоне АТО.
Сообщается, что мужчины исчез еще 4 декабря.
Предварительно установлено, что погибший рано утром в подъезд и поднялся на 14 этаж, где употреблял алкоголь. Впоследствии он покончил с собой, выпрыгнув из общего балкона и упал на пандус.
Сообщается, что удар от падения был настолько сильным, что в результате обломались металлические перила пандуса. Повреждения 28-летнего АТОшника оказались не совместимыми с жизнью.
Читайте также: Момент ограбления ювелирного салона в Бахмуте. Видео
Также отмечается, что это не первая попытка мужчины покончить с собой - месяц назад он уже пытался покончить с жизнью.
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