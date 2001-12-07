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Теракт на ярмарке в Страсбурге: первые минуты после нападения. Видео

Теракт на ярмарке в Страсбурге: первые минуты после нападения. ВидеоВ результате нападения погибли три человека.

Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге.

Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал «Аллаху акбар», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фраза.

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на прокурора Парижа Реми Ейца, в пользу версии о теракте говорят и личность злоумышленника, и характер преступления, и выбранное им место стрельбы.

По словам прокурора, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и попытке убийства с террористической целью от имени террористической организации. При этом Ейц подчеркнул, что «расследование только началось».

Он также подтвердил информацию о задержании четверых подозреваемых (предположительно родственников) и проведением обыска в доме стрелка. В ходе следственных действий, в частности, были обнаружены граната, малокалиберная винтовка, четыре ножа, включая два охотничьих, а также боеприпасы.

По уточненным данным, в результате нападения погибли два человека, а еще один человек скончался позже.

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Между тем, в Сети появилось видео с места событий, на которых зафиксированы первые минуты после нападения. На них слышны звуки стрельбы и видно лежащего на земле раненого мужчину, которому пытаются оказать помощь случайные прохожие.



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 Теги: Страсбург, теракт

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Сегодня, 16:41 » Автор: Ирина Шевченко
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