Теракт на ярмарке в Страсбурге: первые минуты после нападения. Видео

В результате нападения погибли три человека.



Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге.



Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал «Аллаху акбар», пишет



Как сообщает Le Figaro со ссылкой на прокурора Парижа Реми Ейца, в пользу версии о теракте говорят и личность злоумышленника, и характер преступления, и выбранное им место стрельбы.



По словам прокурора, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и попытке убийства с террористической целью от имени террористической организации. При этом Ейц подчеркнул, что «расследование только началось».



Он также подтвердил информацию о задержании четверых подозреваемых (предположительно родственников) и проведением обыска в доме стрелка. В ходе следственных действий, в частности, были обнаружены граната, малокалиберная винтовка, четыре ножа, включая два охотничьих, а также боеприпасы.



По уточненным данным, в результате нападения погибли два человека, а еще один человек скончался позже.



Читайте также: В Геленджике троих пассажиров яхты смыло волной. Видео



Между тем, в Сети появилось видео с места событий, на которых зафиксированы первые минуты после нападения. На них слышны звуки стрельбы и видно лежащего на земле раненого мужчину, которому пытаются оказать помощь случайные прохожие.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге.Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал «Аллаху акбар», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фраза Как сообщает Le Figaro со ссылкой на прокурора Парижа Реми Ейца, в пользу версии о теракте говорят и личность злоумышленника, и характер преступления, и выбранное им место стрельбы.По словам прокурора, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и попытке убийства с террористической целью от имени террористической организации. При этом Ейц подчеркнул, что «расследование только началось».Он также подтвердил информацию о задержании четверых подозреваемых (предположительно родственников) и проведением обыска в доме стрелка. В ходе следственных действий, в частности, были обнаружены граната, малокалиберная винтовка, четыре ножа, включая два охотничьих, а также боеприпасы.По уточненным данным, в результате нападения погибли два человека, а еще один человек скончался позже.Между тем, в Сети появилось видео с места событий, на которых зафиксированы первые минуты после нападения. На них слышны звуки стрельбы и видно лежащего на земле раненого мужчину, которому пытаются оказать помощь случайные прохожие.





Загрузка...