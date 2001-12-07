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Момент кражи в магазине Запорожья зафиксировала камера наблюдения. Видео

Момент кражи в магазине Запорожья зафиксировала камера наблюдения. ВидеоПострадавший просит помочь ему установить личность вора.

Кража произошла во вторник, 11 декабря, на проспекте Металлургов.

Около 16.20 в магазин “OPStore” зашел прилично одетый молодой человек, который постоянно разговаривал по мобильному телефону, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria-m.tv.

В объектив камеры видеонаблюдения попал момент, когда мужчина несколько раз оглянулся по сторонам и забрал рюкзак черного цвета, который стоял за камерами хранения. После этого злоумышленник спокойно вышел из магазина.

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Автор видео уверяет, что в рюкзаке были важные документы. Если вы знаете мужчину, который совершил данное преступление, то проявите свою гражданскую позицию и позвоните по номеру “102”.

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 Теги: воровство, Запорожье, магазин

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Сегодня, 18:26 » Автор: Ирина Шевченко
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