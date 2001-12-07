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В Албании студенты протестуют против подорожания образования. Видео

В Албании студенты протестуют против подорожания образования. ВидеоПравительство не прислушалось к протестам.

В албанской столице Тиране студенты заблокировали главную автомобильную развязку после того, как правительство не удовлетворило их требования отменить повышение стоимости обучения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Требования албанских студентов также включают увеличение в 2 раза финансирования университетов, обеспечение лучшего представительства студентов, увеличение расходов на исследования и улучшение условий в общежитиях.

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Премьер-министр Албании Эди Рама предлагал студентам диалог, однако они отвергли такую возможность, пока их 8 основных требований не будут выполнены.

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 Теги: Албания, протесты, видео

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Сегодня, 19:38 » Автор: Едгар Букмирза
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