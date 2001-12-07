Раздел: Видеоновости
В Албании студенты протестуют против подорожания образования. Видео
Правительство не прислушалось к протестам.
В албанской столице Тиране студенты заблокировали главную автомобильную развязку после того, как правительство не удовлетворило их требования отменить повышение стоимости обучения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Требования албанских студентов также включают увеличение в 2 раза финансирования университетов, обеспечение лучшего представительства студентов, увеличение расходов на исследования и улучшение условий в общежитиях.
Читайте также: В 70 городах Италии протестуют студенты: названа причина
Премьер-министр Албании Эди Рама предлагал студентам диалог, однако они отвергли такую возможность, пока их 8 основных требований не будут выполнены.
В албанской столице Тиране студенты заблокировали главную автомобильную развязку после того, как правительство не удовлетворило их требования отменить повышение стоимости обучения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Требования албанских студентов также включают увеличение в 2 раза финансирования университетов, обеспечение лучшего представительства студентов, увеличение расходов на исследования и улучшение условий в общежитиях.
Читайте также: В 70 городах Италии протестуют студенты: названа причина
Премьер-министр Албании Эди Рама предлагал студентам диалог, однако они отвергли такую возможность, пока их 8 основных требований не будут выполнены.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
180
0
Также советуем посмотреть
- Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
- Венгрия согласилась поддержать санкции против РФ
- В Сети с юмором рассказали о самых нелепых покупках
- Командир захваченного катера взял ответственность на себя
- Пузатых бомбардировщиков Путина высмеяли в соцсетях
- Трусливый водитель час скрывался от картонного макета полицейской машины
- Не дать украсть Центрэнерго
- Сеть насмешил Трамп, подбрасывающий монетку
- В Сети подняли на смех последние закупки Росгвардии
- І знову про російський бізнес в Україні
- Верховный суд решил не отбирать водительские права у Шуфрича-младшего
- Парень высмеял девушек с длинными ногтями
- Состояние раненого моряка Артеменко улучшилось
- Кабмин создал Государственную социальную службу
- Чи отримають відповідь у прямому ефірі 46 нардепів
- В Турции кот стал «жертвой» наглого ограбления
- Укрзализныця объявила о запуске поезда Львов-Перемышль
- Уничтожен снайпер, подозреваемый в убийстве Слипака
- Про «нову» російську базу на Донбасі
- Стало известно, как боевики загоняют местных жителей на войну
- На всякий случай напоминаю: Сеть насмешил новый мем
- Главный секрет России
- На въездах в Киев введут ограничения для движения грузовиков
- В Сети подняли на смех новые фейки о «зверствах» ВСУ
- Работники Укрпочты и строители пикетируют Кабмин
- Лозунг «Геть від Москви» прекрасен
- Украине впервые отдали заключенных из «ЛНР»
- Украина и Грузия отменили визовый режим между странами
- «Елка победы»: в Сети высмеяли конкурс новогодних рисунков в Крыму
- Кто будет отвечать за скучный базар
Оставьте свой комментарий