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Раздел: Видеоновости  
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В Днепре голый россиянин устроил погоню с копами. Видео

В Днепре голый россиянин устроил погоню с копами. ВидеоВодитель едва держался на ногах.

В ночь на среду в Днепре сотрудники полиции устроили погоню за автомобилем Skoda, за рулем которого находился голый россиянин.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Остановился водитель только когда снес металлическое ограждение тротуара и врезался в стену.

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Тогда копы увидели - водитель голый, самостоятельно выйти из салона не мог, едва держался на ногах. Из салона вдруг выхватил пистолет и выстрелил в себя.

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 Теги: Днепр, Видео, коп

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Сегодня, 21:10 » Автор: Едгар Букмирза
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