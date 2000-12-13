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В Сети показали последствия запорожской аварии с маршруткой. Видео

В Сети показали последствия запорожской аварии с маршруткой. Видео Второй участник ДТП серьезно повредил машину.

11 декабря, вечером произошло ДТП в районе Автовокзала в Запорожье. Легковое авто врезалось в маршрутное такси, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Авария произошла вчера вечером. Маршрутка пропускала машину полиции, которая выезжала с сиреной и сзади в маршрутку врезалось легковое авто, которое не успело затормозить. рассказывают пользователи в соцсети.

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В соцсети ищут свидетелей с аварии с видеорегистратором, писать: @annaalekseenko4164.

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 Теги: Запорожье, ДТП

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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