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Раздел: Видеоновости  
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Самые необычные происшествия, которые удалось заснять. Видео

Самые необычные происшествия, которые удалось заснять. Видео Во многие из этих случаев трудно поверить.

Самые удивительные и невероятные случаи, снятые на камеру. Благодаря современным гаджетам каждый человек может сию же секунду запечатлеть любое событие в своей жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Однако иногда в объектив камеры попадают действительно удивительные моменты.

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И в этом выпуске Вы увидите подборку невероятных моментов, в которые никто бы не поверил, если бы это не сняли на камеру.

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 Теги: случаи, видео

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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