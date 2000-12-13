» » Представлен новый трелер необычного хоррора с Сандрой Буллок. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Представлен новый трелер необычного хоррора с Сандрой Буллок. Видео

Представлен новый трелер необычного хоррора с Сандрой Буллок. Видео Режиссером выступила обладательница премии "Оскар" Сюзанна Бир.

По сюжету, население планеты находится на грани исчезновения, поскольку люди повсеместно впадают в безумие, убивая окружающих и самих себя. В чем причина - никто не знает, известно лишь, что разум покидает людей, как только они видят нечто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Мэлори пытается спасти своих детей и добраться с ними до безопасного места. Для этого им приходится жить с завязанными глазами, ориентируясь на слух.

В ролях, помимо Сандры Буллок, также снимаются Джон Малкович ("Глубоководный горизонт"), Сара Полсон ("Американская история ужасов") и Роза Салазар ("Бегущий в лабиринте").

Читайте также: В Сети показали последствия запорожской аварии с маршруткой. Видео

Лента выйдент на Netflix 21 декабря текущего года.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Сандра Буллок, трейлер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
     162
     0

Похожие новости по теме

В Сети показали последствия запорожской аварии с маршруткой. Видео В Сети показали последствия запорожской аварии с маршруткой. Видео

Второй участник ДТП серьезно повредил машину.

Netflix показал первый трейлер нового хоррор-фильма. Видео Netflix показал первый трейлер нового хоррор-фильма. Видео

В фильме мы увидим пораженный вирусом мир.

В Сети появился атмосферный трейлер фильма ужасов В Сети появился атмосферный трейлер фильма ужасов "Хэллоуин". Видео

Эта картина является продолжением знаменитого фильма, выпущенного 40 лет назад.

Первый трейлер нового фильма ужасов по Кингу. Видео Первый трейлер нового фильма ужасов по Кингу. Видео

В главных ролях в ленте снялись Джон Кьюсак и Сэмюэл Л. Джексон.

Новый трейлер фильма Новый трейлер фильма "Бегущий в лабиринте-2: Испытание огнем". Видео

На днях в сети появился первый дублированный трейлер второй части трилогии «Бегущий в лабиринте».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх