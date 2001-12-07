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На дорогу в Черкасской области высыпались тонны кукурузы. Видео

На дорогу в Черкасской области высыпались тонны кукурузы. Видео Причиной стало столкновение зерновоза с отбойником.

40 тонн кукурузы посреди трассы. На дороге Киев - Одесса, вблизи Жашкова, водитель грузового автомобиля "DAF" не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Vikka.

Как следствие, полуприцеп, который транспортировало авто, перевернулся. И тонны зерна высыпались прямо посреди пути. Из-за деформации автомобиля после столкновения на дорогу начало выливаться топливо, это могло привести к возгоранию.

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На место происшествия прибыли спасатели, которые и смыли с проезжей части разлитое топливо. Полуприцеп подняли с помощью двух автокранов. Сейчас движение по восстановлен.

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 Теги: ДТП, кукуруза

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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