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На дорогу в Черкасской области высыпались тонны кукурузы. Видео
Причиной стало столкновение зерновоза с отбойником.
40 тонн кукурузы посреди трассы. На дороге Киев - Одесса, вблизи Жашкова, водитель грузового автомобиля "DAF" не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Vikka.
Как следствие, полуприцеп, который транспортировало авто, перевернулся. И тонны зерна высыпались прямо посреди пути. Из-за деформации автомобиля после столкновения на дорогу начало выливаться топливо, это могло привести к возгоранию.
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На место происшествия прибыли спасатели, которые и смыли с проезжей части разлитое топливо. Полуприцеп подняли с помощью двух автокранов. Сейчас движение по восстановлен.
40 тонн кукурузы посреди трассы. На дороге Киев - Одесса, вблизи Жашкова, водитель грузового автомобиля "DAF" не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Vikka.
Как следствие, полуприцеп, который транспортировало авто, перевернулся. И тонны зерна высыпались прямо посреди пути. Из-за деформации автомобиля после столкновения на дорогу начало выливаться топливо, это могло привести к возгоранию.
Читайте также: Представлен новый трелер необычного хоррора с Сандрой Буллок. Видео
На место происшествия прибыли спасатели, которые и смыли с проезжей части разлитое топливо. Полуприцеп подняли с помощью двух автокранов. Сейчас движение по восстановлен.
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