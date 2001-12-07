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Хиллари Клинтон посетила свадьбу индийского миллиардера. Видео

Хиллари Клинтон посетила свадьбу индийского миллиардера. Видео Свадьба обошлась в сумму более 100 миллионов долларов.

В индийском Мумбаи гуляют одну из самых дорогих брачных церемоний в мире. Там женятся дети самых богатых семей страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Среди гостей пары - экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и бывший американский госсекретарь Джон Керри.

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Также на свадьбе присутствовала певица Бейонсе, которая сыграла 45-минутный концерт.

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 Теги: Хиллари Клинтон, свадьба

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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