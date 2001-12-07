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Хиллари Клинтон посетила свадьбу индийского миллиардера. Видео
Свадьба обошлась в сумму более 100 миллионов долларов.
В индийском Мумбаи гуляют одну из самых дорогих брачных церемоний в мире. Там женятся дети самых богатых семей страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Среди гостей пары - экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и бывший американский госсекретарь Джон Керри.
Читайте также: На дорогу в Черкасской области высыпались тонны кукурузы. Видео
Также на свадьбе присутствовала певица Бейонсе, которая сыграла 45-минутный концерт.
В индийском Мумбаи гуляют одну из самых дорогих брачных церемоний в мире. Там женятся дети самых богатых семей страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Среди гостей пары - экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и бывший американский госсекретарь Джон Керри.
Читайте также: На дорогу в Черкасской области высыпались тонны кукурузы. Видео
Также на свадьбе присутствовала певица Бейонсе, которая сыграла 45-минутный концерт.
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