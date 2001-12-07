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В России полицейский патруль забросали гранатами. Видео

В России полицейский патруль забросали гранатами. ВидеоОба сотрудника полиции были госпитализированы.

Появилось видео с места нападения на полицейских в Ингушетии.

Кадры опубликовал в Facebook местный житель Муса Абадиев, передает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.

Взрыв произошел в среду, 12 декабря, около 18:00 в торговом центре на улице Картоева в Назрани. По информации правоохранителей, полицейские хотели проверить документы у подозрительных граждан, однако те попытались скрыться и бросили в патруль гранату.

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По последним данным, оба сотрудника полиции были госпитализированы. Одному из них делают операцию, второй находится в сознании.



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 Теги: взрыв, полицейские, Россия

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Сегодня, 09:39 » Автор: Ирина Шевченко
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