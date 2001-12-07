В Израиле преступник с ножом набросился на полицейских. Видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения.



13 декабря, в Старом городе Иерусалима на перекрестке Хоспис у Дамасских ворот террорист с ножом напал на двух бойцов пограничной полиции.



Об этом пишет



Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент теракта. Террорист атаковал ножом в шею и лицо.



20-летняя сотрудница пограничной полиции, получившая ранение средней степени тяжести, эвакуирована в больницу «Хадасса Эйн-Керем». 21-летний боец МАГАВ легко ранен. Он доставлен в больницу «Шаарей Цедек».



Террорист был застрелен двумя другими служащими пограничной полиции



Читайте также: Колумбийские депутаты забросали коллег крысами. Видео



Медработница Илана Абрамс, оказывавшая первую помощь раненым рассказала: «Нас попросили подойти к Дамасским воротам. Там находилось двое раненых. Девушка была в полном сознании. Мы остановили ей кровь и сделали перевязку, а затем эвакуировали ее в больницу. Она, получив ранения средней степени тяжести, находилась в стабильном состоянии. Мужчина также пребывал в полном сознании. Он получил легкое ранение лица. Получив от нас первую помощь, он был эвакуирован в больницу».





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 13 декабря, в Старом городе Иерусалима на перекрестке Хоспис у Дамасских ворот террорист с ножом напал на двух бойцов пограничной полиции.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент теракта. Террорист атаковал ножом в шею и лицо.20-летняя сотрудница пограничной полиции, получившая ранение средней степени тяжести, эвакуирована в больницу «Хадасса Эйн-Керем». 21-летний боец МАГАВ легко ранен. Он доставлен в больницу «Шаарей Цедек».Террорист был застрелен двумя другими служащими пограничной полицииМедработница Илана Абрамс, оказывавшая первую помощь раненым рассказала: «Нас попросили подойти к Дамасским воротам. Там находилось двое раненых. Девушка была в полном сознании. Мы остановили ей кровь и сделали перевязку, а затем эвакуировали ее в больницу. Она, получив ранения средней степени тяжести, находилась в стабильном состоянии. Мужчина также пребывал в полном сознании. Он получил легкое ранение лица. Получив от нас первую помощь, он был эвакуирован в больницу».





Загрузка...