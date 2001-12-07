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В Израиле преступник с ножом набросился на полицейских. Видео

В Израиле преступник с ножом набросился на полицейских. ВидеоКамеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения.

13 декабря, в Старом городе Иерусалима на перекрестке Хоспис у Дамасских ворот террорист с ножом напал на двух бойцов пограничной полиции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент теракта. Террорист атаковал ножом в шею и лицо.

20-летняя сотрудница пограничной полиции, получившая ранение средней степени тяжести, эвакуирована в больницу «Хадасса Эйн-Керем». 21-летний боец МАГАВ легко ранен. Он доставлен в больницу «Шаарей Цедек».

Террорист был застрелен двумя другими служащими пограничной полиции

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Медработница Илана Абрамс, оказывавшая первую помощь раненым рассказала: «Нас попросили подойти к Дамасским воротам. Там находилось двое раненых. Девушка была в полном сознании. Мы остановили ей кровь и сделали перевязку, а затем эвакуировали ее в больницу. Она, получив ранения средней степени тяжести, находилась в стабильном состоянии. Мужчина также пребывал в полном сознании. Он получил легкое ранение лица. Получив от нас первую помощь, он был эвакуирован в больницу».


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 Теги: полицейские, Израиль, нападение

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Сегодня, 11:27 » Автор: Ирина Шевченко
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