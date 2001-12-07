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Красота Одессы поразила пользователей Сети. Видео
Презентован новый имиджевый промо-ролик курортного города.
Новое имиджевое видео под названием «Одесса – город, где Вас всегда ждут» снято по заказу городского департамента культуры и туризма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Odessa.online.
Съемки промо-ролика стартовали этим летом и продлились несколько месяцев. На видео отображены все виды туризма, представленные в городе с перечнем гостиниц, ресторанов, пляжей, ночных клубов, парков и скверов, музеев, храмов, университетов, памятников архитектуры.
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Главная задача – показать, что Одесса – город, который открыт для посещения туристами 365 дней в году. Здесь в любое время года можно зарядиться энергией солнца, моря и почерпнуть вдохновение.
Новое имиджевое видео под названием «Одесса – город, где Вас всегда ждут» снято по заказу городского департамента культуры и туризма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Odessa.online.
Съемки промо-ролика стартовали этим летом и продлились несколько месяцев. На видео отображены все виды туризма, представленные в городе с перечнем гостиниц, ресторанов, пляжей, ночных клубов, парков и скверов, музеев, храмов, университетов, памятников архитектуры.
Читайте также: В Израиле преступник с ножом набросился на полицейских. Видео
Главная задача – показать, что Одесса – город, который открыт для посещения туристами 365 дней в году. Здесь в любое время года можно зарядиться энергией солнца, моря и почерпнуть вдохновение.
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