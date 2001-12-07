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Крупный град обрушился на Феодосию. Видео
Пользователь соцсети выложил видео природного явления.
В четверг, 13 ноября, в оккупированном Россией Крыму прошел крупный град.
Об этом сообщает пользователь сети Александр Талипов на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Непогода прошла в городе Феодосия, где крупный град побил машины. Как написал пользователь соцсети, выложив видео природного явления, град начался около 15:10.
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"Первый раз попал под такой крупный град! Лупил как из пушки! Жаль машины, наверное следы от града останутся! Внезапно раздался гром и просто посыпался лед с неба, 13.12.2018, Феодосия, Крым...", - написал Талипов.
В четверг, 13 ноября, в оккупированном Россией Крыму прошел крупный град.
Об этом сообщает пользователь сети Александр Талипов на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Непогода прошла в городе Феодосия, где крупный град побил машины. Как написал пользователь соцсети, выложив видео природного явления, град начался около 15:10.
Читайте также: Во время испытаний ракеты-носителя SLS произошла авария. Видео
"Первый раз попал под такой крупный град! Лупил как из пушки! Жаль машины, наверное следы от града останутся! Внезапно раздался гром и просто посыпался лед с неба, 13.12.2018, Феодосия, Крым...", - написал Талипов.
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