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Крупный град обрушился на Феодосию. Видео

Крупный град обрушился на Феодосию. ВидеоПользователь соцсети выложил видео природного явления.

В четверг, 13 ноября, в оккупированном Россией Крыму прошел крупный град.

Об этом сообщает пользователь сети Александр Талипов на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Непогода прошла в городе Феодосия, где крупный град побил машины. Как написал пользователь соцсети, выложив видео природного явления, град начался около 15:10.

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"Первый раз попал под такой крупный град! Лупил как из пушки! Жаль машины, наверное следы от града останутся! Внезапно раздался гром и просто посыпался лед с неба, 13.12.2018, Феодосия, Крым...", - написал Талипов.


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 Теги: град, Феодосия

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