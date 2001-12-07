» » Украинские школьники создали пародию за известный хит. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Украинские школьники создали пародию за известный хит. Видео

Украинские школьники создали пародию за известный хит. ВидеоПародия также набрала более тысячи перепостов.

Украинские школьники создали пародию за известный хит украинской группе KAZKA «Плакала», который покоряет все мировые чарты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

В пародии ученики воспевают свою тяжелую школьную жизнь.

Читайте также: Комики представили очередную пародию на Трампа. Видео

Видео опубликовали в Facebook вчера. За это время его просмотрели 35000 пользователей.


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украинские школьники, Видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:04 » Автор: Едгар Букмирза
     733
     0

Похожие новости по теме

Украинские школьники удивили пародией на песню Украинские школьники удивили пародией на песню "Плакала". Видео

Дети спели про свою тяжелую школьную жизнь.

Украинские комики взорвали Сеть пародией на хит Украинские комики взорвали Сеть пародией на хит "Плакала". Видео

"Мамахохотала" сделали злободневную пародию на песню группы KAZKA.

В России убрали из эфира пародию на танец Медведева. Видео В России убрали из эфира пародию на танец Медведева. Видео

Пародия была показана во время фестиваля КВН в Юрмале.

Комики представили очередную пародию на Трампа. Видео Комики представили очередную пародию на Трампа. Видео

Они переделали песню "When I grow up".

На новогоднее приветствие Порошенко придумали пародию. Видео На новогоднее приветствие Порошенко придумали пародию. Видео

Свое видение новогоднего представления Президента представили Комики студии «Квартал 95".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх