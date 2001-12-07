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Украинские школьники создали пародию за известный хит. Видео
Пародия также набрала более тысячи перепостов.
Украинские школьники создали пародию за известный хит украинской группе KAZKA «Плакала», который покоряет все мировые чарты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
В пародии ученики воспевают свою тяжелую школьную жизнь.
Читайте также: Комики представили очередную пародию на Трампа. Видео
Видео опубликовали в Facebook вчера. За это время его просмотрели 35000 пользователей.
Украинские школьники создали пародию за известный хит украинской группе KAZKA «Плакала», который покоряет все мировые чарты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
В пародии ученики воспевают свою тяжелую школьную жизнь.
Читайте также: Комики представили очередную пародию на Трампа. Видео
Видео опубликовали в Facebook вчера. За это время его просмотрели 35000 пользователей.
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