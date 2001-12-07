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Американский певец снял клип в столице. Видео
Клип вышел весьма необычный и эпатажный.
Все чаще известные исполнители приезжают в Украину на съемки своих роликов. 7 декабря американец Oliver Tree представил новый клип к песне "Hurt", который создал в Киеве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
25-летний Oliver Tree, который только начал вокальную карьеру, впервые посетил Украину. В Киеве американский артист снял довольно эпатажное видео, которое уже завоевывает сеть. Сама же композиция вошла в дебютный альбом поп-исполнителя – "Ugly is Beautiful".
Гроб с артистом, каскадерские трюки, богохульство – это далеко не все, чем может удивить эпатажный клип артиста. Oliver Tree решился прыгнуть с многоэтажки и остался без головы. Кроме этого, в ролике можно увидеть настоящий танк.
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Известно, что съемки проходили в спальных районах столицы и на Рыбальском мосту. Режиссером видео выступил сам Oliver Tree и украинская компания "23/32 Films".
Все чаще известные исполнители приезжают в Украину на съемки своих роликов. 7 декабря американец Oliver Tree представил новый клип к песне "Hurt", который создал в Киеве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
25-летний Oliver Tree, который только начал вокальную карьеру, впервые посетил Украину. В Киеве американский артист снял довольно эпатажное видео, которое уже завоевывает сеть. Сама же композиция вошла в дебютный альбом поп-исполнителя – "Ugly is Beautiful".
Гроб с артистом, каскадерские трюки, богохульство – это далеко не все, чем может удивить эпатажный клип артиста. Oliver Tree решился прыгнуть с многоэтажки и остался без головы. Кроме этого, в ролике можно увидеть настоящий танк.
Читайте также: Турецкий певец снял клип в Запорожье. Видео
Известно, что съемки проходили в спальных районах столицы и на Рыбальском мосту. Режиссером видео выступил сам Oliver Tree и украинская компания "23/32 Films".
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