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В Николаевской области в школу закупили токсичные парты. Видео

В Николаевской области в школу закупили токсичные парты. ВидеоПарты купили в рамках программы "Новая украинская школа".

В Новоодесской школе №1 для первоклассников закупили столы и стулья из-за которых в классе стоит невыносимый запах, а у детей появились симптомы интоксикации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.

После того как в классе установили новую мебель первоклассники начали чувствовать себя плохо. У них появились такие симптомы: тошнота, головная боль, температура, головокружение.

Мебель была куплена путем госзакупки, в рамках программы «Новая школа». То что парты воняют чиновники изначально отказывались верить, пока сами не зашли в класс.

Как сообщил журналистам отец одного из первоклассников Виталий Ипатенко, после установки новой мебели некоторые дети даже теряли сознание, а вечером у них появились симптомы интоксикации. Класс проветривали несколько дней, но это не помогло. Тогда первоклассников перевели в другой кабинет. Родители отмечают, что едкий запах исходит от стульев.

В областном управлении образования удивляются такой жалобе, поскольку мебель имеет все необходимые сертификаты. Весь товар был привезен одной партией и уже на месте происходило распределение в местные школы. Все школы Новоодесского района получили мебель от одного производителя Торговый дом «Цвях» из города Киев.

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Руководитель управления образования Новоодесского района Валерий Багнюк лично поехал в школу и убедился в том, что токсичный запах есть. Тогда он принял решение изъять парты из эксплуатации и немедленно вызвать поставщика, предоставить ему письменные претензии и заказать независимую экспертизу.

На данный момент проверяют мебель, которую поставили в другие школы Новоодесского района.

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 Теги: видео, школа, парты

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Сегодня, 21:41 » Автор: Едгар Букмирза
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