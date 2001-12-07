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Австралийка проснулась с питоном в постели. Видео

Австралийка проснулась с питоном в постели. ВидеоЗмея намеревалась ее съесть.

Катьяна проснулась оттого, что почувствовала необычный холод. Повернувшись, она заметила крупного ромбического питона рядом с собой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

После того как женщина оправилась от первоначального шока, она взяла стоявшее неподалеку копье для рыбы и с его помощью унесла змею в мусорную урну.

На следующее утро она выпустила питона на волю.

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Сама Катьяна предположила, что змея намеревалась ее съесть, однако после передумала из-за размеров потенциальной жертвы.

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 Теги: Австралийка, Видео, питон

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Сегодня, 23:24 » Автор: Едгар Букмирза
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