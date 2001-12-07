Раздел: Видеоновости
Австралийка проснулась с питоном в постели. Видео
Змея намеревалась ее съесть.
Катьяна проснулась оттого, что почувствовала необычный холод. Повернувшись, она заметила крупного ромбического питона рядом с собой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
После того как женщина оправилась от первоначального шока, она взяла стоявшее неподалеку копье для рыбы и с его помощью унесла змею в мусорную урну.
На следующее утро она выпустила питона на волю.
Читайте также: Пятилетняя малышка, играющая с гигантским питоном, "взорвала" Сеть
Сама Катьяна предположила, что змея намеревалась ее съесть, однако после передумала из-за размеров потенциальной жертвы.
Катьяна проснулась оттого, что почувствовала необычный холод. Повернувшись, она заметила крупного ромбического питона рядом с собой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
После того как женщина оправилась от первоначального шока, она взяла стоявшее неподалеку копье для рыбы и с его помощью унесла змею в мусорную урну.
На следующее утро она выпустила питона на волю.
Читайте также: Пятилетняя малышка, играющая с гигантским питоном, "взорвала" Сеть
Сама Катьяна предположила, что змея намеревалась ее съесть, однако после передумала из-за размеров потенциальной жертвы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
643
0
Также советуем посмотреть
- Необычные елки, способные вызвать улыбку и восхищение
- Веселые твиты, которые могли написать только девушки
- Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
- Украина призвала усилить давление на РФ ради политзаключенных
- Эта семья уже 16 лет создает смешные рождественские открытки
- Трамп не встретится с Путиным, пока не освободят украинских моряков
- Потешные собаки, которых так и хочется погладить
- Фотки котов, которых жизнь не уберегла от "знакомства" с парикмахерами
- Украинцы с юмором отреагировали на метели
- В Сети высмеяли московскую «скорую помощь», выполняющую функции такси
- В Харькове 107 домов остались без тепла из-за дефекта трубопровода
- Путина в новых карикатурах изобразили в виде Голлума
- Аркадий Бабченко против России
- Шнуров свежим стихом высмеял запрет на критику российской власти
- Снегопады спровоцировали в Киевской области более 100 ДТП
- Что-то пошло не так: парень потратил $40 тысяч, чтобы стать похожим на Бэкхема
- Про адвокатську монополію
- Савченко заявила об ухудшении здоровья
- Неудачник года: на Одесчине грабитель оконфузился из-за макарон
- Від «The Economist» про Тимошенко
- ВСУ получат от НАТО оборудование для защищенной связи
- В Сети высмеяли результаты конкурса «Мисс Донбасс 2018»
- Как победить Россию онлайн
- На кого я только не работал
- Умирающий "Железный человек" стал героем новых мемов
- Госпогранслужба начала сборы резервистов
- Российские спецслужбы готовят кровавые провокации под собор, - СБУ
- Конфуз дня: на нобелевском банкете на голову профессора уронили закуску
- Рецепт счастья от Юлии Тимошенко
- В Сети высмеяли российскую больницу со скотчем вместо пластыря
Оставьте свой комментарий