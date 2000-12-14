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Российская школьница на Mercedes сбила с ног полицейского. Видео
За 9-классницей устроили настоящую погоню
Следственный комитет РФ опубликовал оперативное видео наезда 15-летней школьницы за рулем автомобиля Mercedes на инспектора ДПС в Челябинске. Судя по ролику, за девушкой устроили настоящую погоню, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На видео запечатлено, как автомобиль Mercedes сбивает с ног инспектора, по касательной задевает стоящий автомобиль Lifan и уезжает. За ним начинается погоня - видеорегистратор установлен как раз на автомобиле ДПС, который осуществлял преследование. Довольно долго Mercedes пытается скрыться, однако его блокируют несколько экипажей ДПС.
Как отмечает издание, сотрудники полиции по непонятным причинам скрыли происшествие со школьницей. Пострадавшему инспектору даже пришлось инкогнито обращаться в больницу. Все раскрылось спустя три недели после того, как история попала в СМИ. Прокуратура города потребовала возбудить по факту укрытого происшествия уголовное дело в отношении руководителей ГИБДД Челябинска и УМВД города.
Сама школьница учится в девятом классе в одной из школ Ленинского района. Девочка характеризуется отрицательно, состоит на учете в ПДН, является фигуранткой уголовного дела о вымогательстве денег у сверстницы. Ее знакомые рассказали изданию, что ее отец недавно вышел из колонии и сам дал ей машину покататься.
Свои покатушки школьница снимала на телефон и даже выкладывала сторис (короткие видео) с "Инстаграм" - именно оттуда ее знакомые узнали, что она разбила машину отца.
"Никто не удивился, она всегда что-то совершает, - говорит знакомая школьницы. - Отец только недавно из колонии вышел, про маму вообще ничего неизвестно. Девочка - оторва. Сейчас ее судят за вымогательство денег у сверстницы".
Сама школьница заявила журналистам, что все написанное в СМИ - ложь. Затем она сменила имя на своей странице в соцсети и удалила все фотографии.
В инстаграме девушка называет себя грубиянкой, на странице в соцсети "ВКонтакте" у нее стоит статус: "не всем же быть хорошими".
Читайте также: В России 11-летняя девочка на родительской иномарке сбила ребенка
"По данному факту подразделением собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудников полиции в отношении них и непосредственных руководителей будут приняты меры строгой дисциплинарной ответственности. Также действиям участников инцидента будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. Данное происшествие находится на контроле начальника ГУ МВД России по Челябинской области", - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Следственный комитет РФ опубликовал оперативное видео наезда 15-летней школьницы за рулем автомобиля Mercedes на инспектора ДПС в Челябинске. Судя по ролику, за девушкой устроили настоящую погоню, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На видео запечатлено, как автомобиль Mercedes сбивает с ног инспектора, по касательной задевает стоящий автомобиль Lifan и уезжает. За ним начинается погоня - видеорегистратор установлен как раз на автомобиле ДПС, который осуществлял преследование. Довольно долго Mercedes пытается скрыться, однако его блокируют несколько экипажей ДПС.
Как отмечает издание, сотрудники полиции по непонятным причинам скрыли происшествие со школьницей. Пострадавшему инспектору даже пришлось инкогнито обращаться в больницу. Все раскрылось спустя три недели после того, как история попала в СМИ. Прокуратура города потребовала возбудить по факту укрытого происшествия уголовное дело в отношении руководителей ГИБДД Челябинска и УМВД города.
Сама школьница учится в девятом классе в одной из школ Ленинского района. Девочка характеризуется отрицательно, состоит на учете в ПДН, является фигуранткой уголовного дела о вымогательстве денег у сверстницы. Ее знакомые рассказали изданию, что ее отец недавно вышел из колонии и сам дал ей машину покататься.
Свои покатушки школьница снимала на телефон и даже выкладывала сторис (короткие видео) с "Инстаграм" - именно оттуда ее знакомые узнали, что она разбила машину отца.
"Никто не удивился, она всегда что-то совершает, - говорит знакомая школьницы. - Отец только недавно из колонии вышел, про маму вообще ничего неизвестно. Девочка - оторва. Сейчас ее судят за вымогательство денег у сверстницы".
Сама школьница заявила журналистам, что все написанное в СМИ - ложь. Затем она сменила имя на своей странице в соцсети и удалила все фотографии.
В инстаграме девушка называет себя грубиянкой, на странице в соцсети "ВКонтакте" у нее стоит статус: "не всем же быть хорошими".
Читайте также: В России 11-летняя девочка на родительской иномарке сбила ребенка
"По данному факту подразделением собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудников полиции в отношении них и непосредственных руководителей будут приняты меры строгой дисциплинарной ответственности. Также действиям участников инцидента будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. Данное происшествие находится на контроле начальника ГУ МВД России по Челябинской области", - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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