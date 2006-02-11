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В Индии обезьяна похитила двухлетнего мальчика. Видео
Очень милое видео.
На видео видно, как обезьяна удерживает ребенка и гладит по голове.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
А когда пришла мама, чтобы забрать малыша, животное обняло ребенка и прижало к себе. И так повторялось несколько раз.
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По данным издания Daily Mail, недавно в том же штате обезьяна забралась в дом, схватила маленького ребенка и прижала к полу, но родителям младенца удалось его спасти.
На видео видно, как обезьяна удерживает ребенка и гладит по голове.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
А когда пришла мама, чтобы забрать малыша, животное обняло ребенка и прижало к себе. И так повторялось несколько раз.
Читайте также: В Индии обезьяна похитила и задушила младенца
По данным издания Daily Mail, недавно в том же штате обезьяна забралась в дом, схватила маленького ребенка и прижала к полу, но родителям младенца удалось его спасти.
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