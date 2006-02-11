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Раздел: Видеоновости  
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В Индии обезьяна похитила двухлетнего мальчика. Видео

В Индии обезьяна похитила двухлетнего мальчика. ВидеоОчень милое видео.

На видео видно, как обезьяна удерживает ребенка и гладит по голове.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

А когда пришла мама, чтобы забрать малыша, животное обняло ребенка и прижало к себе. И так повторялось несколько раз.

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По данным издания Daily Mail, недавно в том же штате обезьяна забралась в дом, схватила маленького ребенка и прижала к полу, но родителям младенца удалось его спасти.

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 Теги: Видео, обезьяна, Индия

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