Медвежата залезли в дом к американцу и "обчистили" холодильник. Видео

Хозяин дома рассказал, что животные не нанесли существенного ущерба.



К американцу, проживающему в Калифорнии, в дом через окно вломились два любопытных медвежонка. Один начал изучать содержимое холодильника, а второй отправился на экскурсию по дому.



Об этом сообщает



Кадры проникновения со взломом запечатлела камера видеонаблюдения.



В этот момент владелец находился в доме. Медвежат не смутил включенный свет, но они испугались сигнализации.



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Хозяин дома рассказал, что животные не нанесли существенного ущерба. Но любопытные медведи пробовали пробраться в помещение еще несколько раз после инцидента.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter К американцу, проживающему в Калифорнии, в дом через окно вломились два любопытных медвежонка. Один начал изучать содержимое холодильника, а второй отправился на экскурсию по дому.Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist Кадры проникновения со взломом запечатлела камера видеонаблюдения.В этот момент владелец находился в доме. Медвежат не смутил включенный свет, но они испугались сигнализации.Хозяин дома рассказал, что животные не нанесли существенного ущерба. Но любопытные медведи пробовали пробраться в помещение еще несколько раз после инцидента.





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