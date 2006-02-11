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Медвежата залезли в дом к американцу и "обчистили" холодильник. Видео

Медвежата залезли в дом к американцу и "обчистили" холодильник. ВидеоХозяин дома рассказал, что животные не нанесли существенного ущерба.

К американцу, проживающему в Калифорнии, в дом через окно вломились два любопытных медвежонка. Один начал изучать содержимое холодильника, а второй отправился на экскурсию по дому.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.

Кадры проникновения со взломом запечатлела камера видеонаблюдения.

В этот момент владелец находился в доме. Медвежат не смутил включенный свет, но они испугались сигнализации.

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Хозяин дома рассказал, что животные не нанесли существенного ущерба. Но любопытные медведи пробовали пробраться в помещение еще несколько раз после инцидента.

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 Теги: медвежата, ограбление, холодильник

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Сегодня, 09:58 » Автор: Ирина Шевченко
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