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Пассажиры раскачали электричку, спасая застрявшего пассажира. Видео
Инцидент произошел вечером 13 февраля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Пассажирам электрички в Подмосковье пришлось самостоятельно раскачать поезд, чтоб спасти человека, застрявшего между поездом и платформой.
И инцидент произошел вечером 13 февраля в электричке, прибывшей в Долгопрудный.
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На записи видно, как люди раскачивают вагон, чтобы извлечь мужчину, а затем вытаскивают его на платформу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Пассажирам электрички в Подмосковье пришлось самостоятельно раскачать поезд, чтоб спасти человека, застрявшего между поездом и платформой.
И инцидент произошел вечером 13 февраля в электричке, прибывшей в Долгопрудный.
Читайте также: На Гаити массовый протест перерос в стычки с полицией. Видео
На записи видно, как люди раскачивают вагон, чтобы извлечь мужчину, а затем вытаскивают его на платформу.
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