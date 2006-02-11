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Раздел: Видеоновости  
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Пассажиры раскачали электричку, спасая застрявшего пассажира. Видео

Пассажиры раскачали электричку, спасая застрявшего пассажира. ВидеоИнцидент произошел вечером 13 февраля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Пассажирам электрички в Подмосковье пришлось самостоятельно раскачать поезд, чтоб спасти человека, застрявшего между поездом и платформой.

И инцидент произошел вечером 13 февраля в электричке, прибывшей в Долгопрудный.

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На записи видно, как люди раскачивают вагон, чтобы извлечь мужчину, а затем вытаскивают его на платформу.

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 Теги: Пассажиры, электричка, пассажир, Видео

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