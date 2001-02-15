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Украинцам объяснили, как получить деньги по монетизации субсидий. Видео
В "Укрпочте" и "Ощадбанке" заверили - никаких неудобств украинцы не почувствуют.
"Укрпочта" уже дала свои разъяснения, как их клиенты будут получать денежную помощь. Говорят, что никаких неудобств украинцы не почувствуют. Так же и в "Ощадбанке", - уверяют чиновники. А украинцев просят экономить. В случае экономии - деньги от субсидии останутся им на собственные нужды. Детали монетизации - далее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 5 канал.
Живые деньги на подходе
Сейчас правительство составляет график - как украинцы будут их получать. Выдавать начнут с 4 марта.
"Те, кто имеют счета в "Ощадбанке" - одновременно на свои счета. Те, кто получают пенсию - получать субсидию вместе с ней. Кто получает пенсию через "Укрпочту" - будут получать с 4 по 25 марта непосредственно через почту", - уверяет вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
"Укрпочта" - уже на низком старте
Разошлют инструкцию всем получателям субсидии. Напишут ее размер и как получить деньгами. А клиентам - более 1 млн пенсионеров - субсидию принесут вместе с пенсией.
"Мы готовим сеть для бесперебойного обеспечения выплат субсидий тем, кто будет их получать в наличной форме через "Укрпочту". Никаких изменений или неудобств клиенты не почувствуют. Учитывая организацию процесса выдачи субсидий - он максимально простой и удобный для клиентов: пенсионеру необходимо будет расписаться вместо одной квитанции в двух", - разъясняет гендиректор Игорь Смелянский.
По такой схеме субсидию будут получать и клиенты "Ощадбанка"
Субсидия будет попадать туда до 5-го числа каждого месяца. Для тех, кто не имеет счетов в "Ощаде" и не обслуживается на "Укрпочте", - схема другая.
"Они получат сообщение, что им надо обратиться в любое отделение "Ощадбанка". Независимо, это в Киеве, или в Житомире, или в Луцке... Прийти в отделение, открыть счет, получить на этот счет средства и оплатить свои услуги" , - комментирует Зубко.
В среднем, каждая семья, как уверяют чиновники, должна получить на руки по 1,5 тыс. грн. Главное - их не растратить. Оплатить коммуналку по своим счетам, а то, что останется - можно использовать на свои собственные нужды. Но учитывая нынешние тарифы, люди мало верят, что копейка останется.
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На субсидии в этом году государство заложило 55 млрд грн. Всем хватит, говорят чиновники. Главное, чтобы живые деньги люди платили по назначению. Потому за долги - обещают субсидию отменить.
"Укрпочта" уже дала свои разъяснения, как их клиенты будут получать денежную помощь. Говорят, что никаких неудобств украинцы не почувствуют. Так же и в "Ощадбанке", - уверяют чиновники. А украинцев просят экономить. В случае экономии - деньги от субсидии останутся им на собственные нужды. Детали монетизации - далее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 5 канал.
Живые деньги на подходе
Сейчас правительство составляет график - как украинцы будут их получать. Выдавать начнут с 4 марта.
"Те, кто имеют счета в "Ощадбанке" - одновременно на свои счета. Те, кто получают пенсию - получать субсидию вместе с ней. Кто получает пенсию через "Укрпочту" - будут получать с 4 по 25 марта непосредственно через почту", - уверяет вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
"Укрпочта" - уже на низком старте
Разошлют инструкцию всем получателям субсидии. Напишут ее размер и как получить деньгами. А клиентам - более 1 млн пенсионеров - субсидию принесут вместе с пенсией.
"Мы готовим сеть для бесперебойного обеспечения выплат субсидий тем, кто будет их получать в наличной форме через "Укрпочту". Никаких изменений или неудобств клиенты не почувствуют. Учитывая организацию процесса выдачи субсидий - он максимально простой и удобный для клиентов: пенсионеру необходимо будет расписаться вместо одной квитанции в двух", - разъясняет гендиректор Игорь Смелянский.
По такой схеме субсидию будут получать и клиенты "Ощадбанка"
Субсидия будет попадать туда до 5-го числа каждого месяца. Для тех, кто не имеет счетов в "Ощаде" и не обслуживается на "Укрпочте", - схема другая.
"Они получат сообщение, что им надо обратиться в любое отделение "Ощадбанка". Независимо, это в Киеве, или в Житомире, или в Луцке... Прийти в отделение, открыть счет, получить на этот счет средства и оплатить свои услуги" , - комментирует Зубко.
В среднем, каждая семья, как уверяют чиновники, должна получить на руки по 1,5 тыс. грн. Главное - их не растратить. Оплатить коммуналку по своим счетам, а то, что останется - можно использовать на свои собственные нужды. Но учитывая нынешние тарифы, люди мало верят, что копейка останется.
Читайте также: В Одессе водитель внедорожника сбил ребенка на переходе. Видео
На субсидии в этом году государство заложило 55 млрд грн. Всем хватит, говорят чиновники. Главное, чтобы живые деньги люди платили по назначению. Потому за долги - обещают субсидию отменить.
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