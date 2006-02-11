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В США целый штат "ушел" под воду. Видео
В округе Риверсайд была объявлена обязательная эвакуация.
Сильные дожди вызвали в среду многочисленные оползни, селевые потоки и локальные наводнения в американском штате Калифорния.
Возникли серьезные проблемы на дорогах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
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Шторм разрушал дома и ломал деревья. Некоторые стволы падали прямо на машины.
Сильные дожди вызвали в среду многочисленные оползни, селевые потоки и локальные наводнения в американском штате Калифорния.
Возникли серьезные проблемы на дорогах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Читайте также: Волшебное зрелище: в Китае зацвела сакура. Видео
Шторм разрушал дома и ломал деревья. Некоторые стволы падали прямо на машины.
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