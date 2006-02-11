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Раздел: Видеоновости  
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В США целый штат "ушел" под воду. Видео

В США целый штат "ушел" под воду. Видео В округе Риверсайд была объявлена обязательная эвакуация.

Сильные дожди вызвали в среду многочисленные оползни, селевые потоки и локальные наводнения в американском штате Калифорния.

Возникли серьезные проблемы на дорогах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

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Шторм разрушал дома и ломал деревья. Некоторые стволы падали прямо на машины.


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Сегодня, 11:01 » Автор: Ирина Шевченко
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