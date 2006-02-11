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В берлинском зоопарке показали полярного медвежонка. Видео

В берлинском зоопарке показали полярного медвежонка. ВидеоРаботники зоопарка очень переживали за судьбу малыша.

Берлинский зоопарк опубликовал новые кадры с детенышем полярного медведя, который родился 1 декабря.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Ветеринары зоопарка определили пол полярного медвежонка.

Ребеночек родился после спаривания медведицы Тони с медведем Володей.

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Как сообщают зоологи, он все еще большую часть времени спит и нежится с матерью. Работники зоопарка очень переживали за судьбу малыша, ведь до этого медведица потеряла два своих приплода. Если при рождении его шансы на выживание были 50/50, то сейчас специалисты уверены, что у медвежонка "большое будущее".


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 Теги: полярный медвежонок, Берлин

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