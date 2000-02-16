Раздел: Видеоновости
Астрономы показали, как выглядит "солнечный танец". Видео
Запись демонстрирует активность на поверхности звезды.
Космическое агентство NASA опубликовало видеозапись выхода короны с поверхности Солнца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
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Видеозапись с удивительными кадрами назвали «Танец Солнца».
Космическое агентство NASA опубликовало видеозапись выхода короны с поверхности Солнца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Читайте также: На старый BMW поставили мощнейший двигатель. Видео
Видеозапись с удивительными кадрами назвали «Танец Солнца».
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