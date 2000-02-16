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Раздел: Видеоновости  
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Астрономы показали, как выглядит "солнечный танец". Видео

Астрономы показали, как выглядит "солнечный танец". Видео Запись демонстрирует активность на поверхности звезды.

Космическое агентство NASA опубликовало видеозапись выхода короны с поверхности Солнца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

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Видеозапись с удивительными кадрами назвали «Танец Солнца».

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 Теги: Солнце, танец

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