Одесситка не стригла волосы на протяжении 28 лет. Видео

Волосы девушки достигают длины 183 см.



Девушка обычно носила высокую прическу, поэтому о ее секрете знали только близкие, сообщает



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А недавно выложила фото с расплетенными волосами в соцсети, и проснулась звездой.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Девушка обычно носила высокую прическу, поэтому о ее секрете знали только близкие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews А недавно выложила фото с расплетенными волосами в соцсети, и проснулась звездой.





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