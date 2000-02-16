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Одесситка не стригла волосы на протяжении 28 лет. Видео
Волосы девушки достигают длины 183 см.
Девушка обычно носила высокую прическу, поэтому о ее секрете знали только близкие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
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А недавно выложила фото с расплетенными волосами в соцсети, и проснулась звездой.
Девушка обычно носила высокую прическу, поэтому о ее секрете знали только близкие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Читайте также: Астрономы показали, как выглядит "солнечный танец". Видео
А недавно выложила фото с расплетенными волосами в соцсети, и проснулась звездой.
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