В океане нашли авианосец, затонувший 80 лет назад. Видео

Корабль затянул на глубине более 5000 метров.



Знаменитый авианосец, пропавший во времена Второй мировой войны, нашли на дне Тихого океана, сообщает



Боевой корабль ВМС США «Хорнет» (Hornet) был обнаружен на глубине более 5 километров неподалеку от Соломоновых островов.



Рядом исследователи нашли множество самолетов, которые находились на палубе судна в момент аварии. На опубликованных подводных фото можно увидеть поврежденный остов судна, брошенную на палубе технику, пушки и другое вооружение.



«Хорнет» считается одним из самых известных кораблей, участвовавших в боевых действиях 1941-1942 годах.



Его первой операцией стал налет на Токио, известный как «рейд Дулиттла». Та операция выдалась чрезвычайно сложной из-за погодных условий. Но, хотя длина свободной палубы для первого самолета составляла всего 143 метра, все бомбардировщики удачно взлетели и атаковали цели в Токио, Йокогаме и нескольких других японских городах.



Практически все самолеты были потеряны. Один был интернирован Советским союзом.



Также «Хорнет» принимал участие в битве у атолла Мидуэй.



В октябре 1942 года авианосец атаковала японская авиаця, и он получил тяжелые повреждения в бою возле островов Санта-Крус. Экипаж покинул корабль. Судно горело, но все еще продолжало держаться на плаву - и тогда было принято решение потопить его торпедами. «Хорнет» затонул и пролежал на морском дне почти 80 лет.



Его поисками занималась компания Vulcan, созданная соучредителем Microsoft Полом Алленом. К сожалению, сам Аллен до громкой находки не дожил: напомним, он умер в начале октября 2018 года от рака, в возрасте 65-ти лет.



Ранее они уже находили ряд других кораблей времен Второй мировой. В частности, авианосец «Лексингтон», линкор «Индианаполис», итальянский эсминец «Артильерри» и японский линкор «Мусаси».



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Район поисков «Хорнета» специалистам удалось определить с помощью архивных данных, полученных с других кораблей, которые проходили вблизи авианосца незадолго до его затопления.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Знаменитый авианосец, пропавший во времена Второй мировой войны, нашли на дне Тихого океана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser Боевой корабль ВМС США «Хорнет» (Hornet) был обнаружен на глубине более 5 километров неподалеку от Соломоновых островов.Рядом исследователи нашли множество самолетов, которые находились на палубе судна в момент аварии. На опубликованных подводных фото можно увидеть поврежденный остов судна, брошенную на палубе технику, пушки и другое вооружение.«Хорнет» считается одним из самых известных кораблей, участвовавших в боевых действиях 1941-1942 годах.Его первой операцией стал налет на Токио, известный как «рейд Дулиттла». Та операция выдалась чрезвычайно сложной из-за погодных условий. Но, хотя длина свободной палубы для первого самолета составляла всего 143 метра, все бомбардировщики удачно взлетели и атаковали цели в Токио, Йокогаме и нескольких других японских городах.Практически все самолеты были потеряны. Один был интернирован Советским союзом.Также «Хорнет» принимал участие в битве у атолла Мидуэй.В октябре 1942 года авианосец атаковала японская авиаця, и он получил тяжелые повреждения в бою возле островов Санта-Крус. Экипаж покинул корабль. Судно горело, но все еще продолжало держаться на плаву - и тогда было принято решение потопить его торпедами. «Хорнет» затонул и пролежал на морском дне почти 80 лет.Его поисками занималась компания Vulcan, созданная соучредителем Microsoft Полом Алленом. К сожалению, сам Аллен до громкой находки не дожил: напомним, он умер в начале октября 2018 года от рака, в возрасте 65-ти лет.Ранее они уже находили ряд других кораблей времен Второй мировой. В частности, авианосец «Лексингтон», линкор «Индианаполис», итальянский эсминец «Артильерри» и японский линкор «Мусаси».Район поисков «Хорнета» специалистам удалось определить с помощью архивных данных, полученных с других кораблей, которые проходили вблизи авианосца незадолго до его затопления.





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