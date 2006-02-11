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В Сети показали соревнование обычного и улучшенного Lincoln Navigator. Видео
Автомобили сразились в заезде по прямой.
С дополнительными 150 лошадиными силами роскошный флагманский внедорожник Lincoln Navigator становится настоящим монстром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Несмотря на все взлеты и падения Lincoln за последние два десятилетия, Navigator оставался неизменным ярким пятном в линейке.
Navigator, уже в четвертом поколении, поразил автомобильную прессу и покупателей с момента его выпуска в 2018 году. Тем не менее, даже с Navigator есть возможности для улучшения. Просто спросите техасского тюнера Hennessey Performance.
Hennessey может быть более известен за тюнинг автомобилей, таких как Dodge Viper или за замечательный Hennessey Venom GT.
То, что они знают о настройке этих автомобилей, может быть легко применено для того, чтобы сделать роскошный внедорожник Lincoln Navigator в разы быстрее.
Navigator, оснащенный превосходным 3,5-литровым EcoBoost V6 от Ford, полон потенциала. И многие тюнеры уже не раз модифицировали этот двигатель.
Hennessey предлагает пакет HPE600, который увеличивает мощность от достойных 450 до впечатляющих 600 л.с. Естественно, команда Hennessey решила выпустить Navigator HPE600 против стандартной версии, чтобы увидеть, насколько велика разница всей их тяжелой работы.
Оказывается, разница более чем значительна. Увеличение мощности на треть - это резкое улучшение производительности, и как только два внедорожника стартуют, это становится очевидным.
Почти сразу HPE600 Navigator вырывается на длину автомобиля против своего стандартного аналога. Далее разрыв значительно увеличивается. К концу полосы разница примерно равна двум школьным автобусам.
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Это похоже на наблюдение за гонкой между двумя совершенно разными грузовиками. В некотором смысле, так оно и есть.
С дополнительными 150 лошадиными силами роскошный флагманский внедорожник Lincoln Navigator становится настоящим монстром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Несмотря на все взлеты и падения Lincoln за последние два десятилетия, Navigator оставался неизменным ярким пятном в линейке.
Navigator, уже в четвертом поколении, поразил автомобильную прессу и покупателей с момента его выпуска в 2018 году. Тем не менее, даже с Navigator есть возможности для улучшения. Просто спросите техасского тюнера Hennessey Performance.
Hennessey может быть более известен за тюнинг автомобилей, таких как Dodge Viper или за замечательный Hennessey Venom GT.
То, что они знают о настройке этих автомобилей, может быть легко применено для того, чтобы сделать роскошный внедорожник Lincoln Navigator в разы быстрее.
Navigator, оснащенный превосходным 3,5-литровым EcoBoost V6 от Ford, полон потенциала. И многие тюнеры уже не раз модифицировали этот двигатель.
Hennessey предлагает пакет HPE600, который увеличивает мощность от достойных 450 до впечатляющих 600 л.с. Естественно, команда Hennessey решила выпустить Navigator HPE600 против стандартной версии, чтобы увидеть, насколько велика разница всей их тяжелой работы.
Оказывается, разница более чем значительна. Увеличение мощности на треть - это резкое улучшение производительности, и как только два внедорожника стартуют, это становится очевидным.
Почти сразу HPE600 Navigator вырывается на длину автомобиля против своего стандартного аналога. Далее разрыв значительно увеличивается. К концу полосы разница примерно равна двум школьным автобусам.
Читайте также: Стрельба в США: убиты пять человек. Видео
Это похоже на наблюдение за гонкой между двумя совершенно разными грузовиками. В некотором смысле, так оно и есть.
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