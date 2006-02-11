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У дома Порошенко собрались активисты. Видео
Активисты организовали автопробег к дому Порошенко, когда сам президент находится на конференции в Мюнхене.
У дома президента Петра Порошенко в селе Козин Киевской области проходит акция с требованием установления "единой ставки растаможки для всех авто в 300 евро".
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП, в настоящее время акция "Автопробег к Порошенко" немногочисленная, к месту события пешком двигаются остальные участники.
Участники акции заявляют, что в населенном пункте находятся "автобусы с полицией и Нацгвардией".
"Требуем единую ставку растаможки для всех авто в 300 евро. Но не только. Бьют и убивают гражданских активистов, пожилые люди обречены на бедность, молодежь массово покидает страну, торговля с врагом продолжается, коррупция процветает", - заявляют организаторы акции.
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Стоит отметить, что сам Порошенко сейчас находится на конференции по безопасности в Мюнхене.
У дома президента Петра Порошенко в селе Козин Киевской области проходит акция с требованием установления "единой ставки растаможки для всех авто в 300 евро".
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП, в настоящее время акция "Автопробег к Порошенко" немногочисленная, к месту события пешком двигаются остальные участники.
Участники акции заявляют, что в населенном пункте находятся "автобусы с полицией и Нацгвардией".
"Требуем единую ставку растаможки для всех авто в 300 евро. Но не только. Бьют и убивают гражданских активистов, пожилые люди обречены на бедность, молодежь массово покидает страну, торговля с врагом продолжается, коррупция процветает", - заявляют организаторы акции.
Читайте также: Сестра экс-главы МИД Британии разделась в прямом эфире. Видео
Стоит отметить, что сам Порошенко сейчас находится на конференции по безопасности в Мюнхене.
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