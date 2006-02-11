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Пассажиры самолета переполошились из-за скорпиона. Видео

Пассажиры самолета переполошились из-за скорпиона. ВидеоСкорпион выполз на полку для ручной клади после посадки, когда путешественники начали разбирать свои чемоданы.

Пассажиры самолета авиакомпании Lion Air переполошились из-за крупного скорпиона, который пробрался в салон самолета.

Видео инцидента доступно в YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из индонезийского города Пеканбару в Джакарту.

По словам одного из пассажиров Карима Таслина, скорпион выполз на полку для ручной клади после посадки, когда путешественники начали разбирать свои чемоданы.

«Я сидел на 19-м ряду вместе с пожилой парой. Увидев скорпиона прямо над собой, мы сразу поднялись с кресел и отошли подальше. Я нажал кнопку экстренной помощи, но никто не пришел, и тогда мне пришлось кричать», - пояснил Таслин, добавив, что успел заснять членистоногое.

Он рассказал, что после этого в салоне начался хаос. Сотрудники авиакомпании не могли добраться до скорпиона.

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Пока они дошли до 19-го ряда, животное заползло обратно наверх, и после этого его никто не видел.

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 Теги: самолет, скорпион, видео

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