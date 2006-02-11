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В России обрушился университет. Видео

В России обрушился университет. ВидеоЧП произошло в разгар учебного дня.

В России в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий произошло обрушение части кровли и перекрытий.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Как сообщает МЧС, перекрытия рухнули с 5 по 2 этаж. Уточняется, что ЧП произошло в разгар учебного дня в корпусе на улице Ломоносова, 9. ТАСС передает, что кровля обрушилась во время проведения факультативного занятия (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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По предварительным данным администрации Центрального района, под завалами может находиться 21 человек. Источник "Росбалта" в экстренных службах сообщил, что часть людей оказались запертыми в помещениях. МЧС информирует, что погибших при обрушении нет.

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 Теги: Россия, Видео, университет

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