Раздел: Видеоновости
В России обрушился университет. Видео
ЧП произошло в разгар учебного дня.
В России в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий произошло обрушение части кровли и перекрытий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Как сообщает МЧС, перекрытия рухнули с 5 по 2 этаж. Уточняется, что ЧП произошло в разгар учебного дня в корпусе на улице Ломоносова, 9. ТАСС передает, что кровля обрушилась во время проведения факультативного занятия (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Читайте также: Мощный снегопад обрушился на Харьков. Видео
По предварительным данным администрации Центрального района, под завалами может находиться 21 человек. Источник "Росбалта" в экстренных службах сообщил, что часть людей оказались запертыми в помещениях. МЧС информирует, что погибших при обрушении нет.
В России в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий произошло обрушение части кровли и перекрытий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Как сообщает МЧС, перекрытия рухнули с 5 по 2 этаж. Уточняется, что ЧП произошло в разгар учебного дня в корпусе на улице Ломоносова, 9. ТАСС передает, что кровля обрушилась во время проведения факультативного занятия (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Читайте также: Мощный снегопад обрушился на Харьков. Видео
По предварительным данным администрации Центрального района, под завалами может находиться 21 человек. Источник "Росбалта" в экстренных службах сообщил, что часть людей оказались запертыми в помещениях. МЧС информирует, что погибших при обрушении нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2161
0
Оставьте свой комментарий