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Пьяный посетитель супермаркета натравил пса на покупателя. Видео
Пострадавшему наложили 14 швов.
Собака покусала человека в киевском супермаркете: пострадавшему наложили 14 швов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Пьяный хозяин пришел за покупками вместе со своим любимцем.
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Когда же ему сделали замечание, полез в драку сам и еще и натравил на людей собаку. Что было дальше?
Собака покусала человека в киевском супермаркете: пострадавшему наложили 14 швов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Пьяный хозяин пришел за покупками вместе со своим любимцем.
Читайте также: Стрельба в США: убиты пять человек. Видео
Когда же ему сделали замечание, полез в драку сам и еще и натравил на людей собаку. Что было дальше?
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