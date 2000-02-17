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Раздел: Видеоновости  
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Пьяный посетитель супермаркета натравил пса на покупателя. Видео

Пьяный посетитель супермаркета натравил пса на покупателя. Видео Пострадавшему наложили 14 швов.

Собака покусала человека в киевском супермаркете: пострадавшему наложили 14 швов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Пьяный хозяин пришел за покупками вместе со своим любимцем.

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Когда же ему сделали замечание, полез в драку сам и еще и натравил на людей собаку. Что было дальше?

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 Теги: собака, супермаркет, видео

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