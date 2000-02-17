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При пожаре в Харькове сгорел пенсионер. Видео
Пожар произошел в двенадцатиэтажном доме.
В харьковской многоэтажке при пожаре погиб мужчина. ЧП случилось в Новобаварском районе Харькова. 15 февраля около 13:30 загорелся 12-этажный жилой дом на улице Свинаренко, 1, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Город Х.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, эпицентром пожара стала квартира на 2 этаже. В одной из комнат вспыхнула мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 20 кв.м.
Во время тушения огня спасатели обнаружили в квартире тело 66-летнего мужчины - хозяина квартиры. Он погиб на месте.
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По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В харьковской многоэтажке при пожаре погиб мужчина. ЧП случилось в Новобаварском районе Харькова. 15 февраля около 13:30 загорелся 12-этажный жилой дом на улице Свинаренко, 1, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Город Х.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, эпицентром пожара стала квартира на 2 этаже. В одной из комнат вспыхнула мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 20 кв.м.
Во время тушения огня спасатели обнаружили в квартире тело 66-летнего мужчины - хозяина квартиры. Он погиб на месте.
Читайте также: Пьяный посетитель супермаркета натравил пса на покупателя. Видео
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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