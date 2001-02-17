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На МКС отправят необычного кубического робота. Видео
Это уже не первый похожий объект на борту станции.
Робот-астропчела в ближайшее время отправится на МКС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.Новости.
"Скоро команду МКС будут составлять не только астронавты. Астропчела отправится в нашу орбитальную лабораторию, чтобы помогать команде во всем, от "домашнего хозяйства" до ремонта", - гласит сообщение.
Напомним, в середине ноября на МКС отправили робота-смайлика CIMON, который разработан в немецком космическом агентстве DLR и выполнен посредством 3D-печати.
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Машина весом в 5 кг связана с наземным сервером, который анализирует информацию.
Робот-астропчела в ближайшее время отправится на МКС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.Новости.
"Скоро команду МКС будут составлять не только астронавты. Астропчела отправится в нашу орбитальную лабораторию, чтобы помогать команде во всем, от "домашнего хозяйства" до ремонта", - гласит сообщение.
Напомним, в середине ноября на МКС отправили робота-смайлика CIMON, который разработан в немецком космическом агентстве DLR и выполнен посредством 3D-печати.
Читайте также: Пьяный посетитель супермаркета натравил пса на покупателя. Видео
Машина весом в 5 кг связана с наземным сервером, который анализирует информацию.
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